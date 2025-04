Sanremo, al Casinò si riflette sulla guerra come fenomeno totale: successo per Daniele Biello ai Martedì Letterari (Foto e video)

Si è concluso nel pomeriggio di oggi, martedì 1° aprile, un nuovo appuntamento dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo, curati da Marzia Taruffi, con la presentazione del saggio “Il Puzzle. L’incerto gioco della guerra tra istituzione e percezione” (La Vela) di Daniele Biello. L’incontro si è svolto nel teatro dell’Opera del Casinò ed è stato accompagnato dal contributo di Walter Vacchino. L'ingresso era libero fino a esaurimento posti, e il pubblico ha risposto con interesse a un tema tanto attuale quanto complesso.

Nel suo saggio, Biello analizza la guerra come fenomeno assoluto, capace di assorbire e travolgere chiunque la incontri, anche solo sul piano intellettuale. A partire da una citazione di Proudhon, l’autore si interroga sul perché la guerra, pur essendo oggetto di infiniti studi, resti ineffabile e sfuggente, come un puzzle che non si completa mai del tutto.

“Analizzare i fenomeni complessi è come cercare di completare un grande puzzle – scrive Biello – e accorgersi che l’ultima tessera non ha la forma adatta. Allo studioso restano solo le parole di Spinoza: Sedulo curavi humanas actiones non ridere, non lugere, neque detestari sed intelligere.”

Daniele Biello, genovese classe 1960, vanta un’esperienza internazionale come visiting scholar alla George Washington University, e da oltre 35 anni si occupa di politiche culturali. Collabora con diverse testate, tra cui Il Giornale (Piemonte-Liguria) e Atlantico Quotidiano, affrontando temi di storia americana, relazioni internazionali, storia militare e politica culturale.

L’appuntamento ha offerto al pubblico l’opportunità di riflettere su uno dei fenomeni più antichi e attuali dell’umanità, tra filosofia, percezione e geopolitica, nel segno della divulgazione colta e dell’approfondimento.