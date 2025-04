Sanremo: lettera aperta all'assessorato competente sulla situazione dei parchi cittadini

"Buongiorno Assessore,

Vorrei e segnalare che il parco Villa del sole da tempo molto curato da parte dei giardinieri del comune e ripristinato i fontane e giochi, ogni weekend viene invaso da famiglie che fanno feste per i bambini. E fin qui tutto bene, i bambini si devono divertire e sfogare i parchi sono per loro. Il problema è che poi lasciano il parco distrutto con piante sradicate o rotte, spazzatura dappertutto e quando va bene sacchi raccolta lasciati vicini ai bidoni. Possibile che non ci sia un minimo di controllo da parte del comune, della polizia urbana, o di qualunque altra autorità? Sanremo ha dei parchi bellissimi purtroppo quasi tutti abbandonati e lasciati a se stessi. Basta farsi un giro al parco di Villa Ormond sia quello superiore che quello inferiore per vederne il degrado. Ma i famosi operatori civici?

Insomma da cittadino sanremasco soffro a vedere questa inciviltà ma soprattutto notare che non si fa nulla per prevenirla.

Cordialmente A. Massimo".