Marco Damele: “Riscoprire gli erbari: custodi del territorio e della nostra identità culturale”

Le erbe selvatiche sono una risorsa preziosa, troppo spesso sottovalutata. Sono la base della vita, il cuore pulsante degli ecosistemi che sostengono il nostro pianeta. Eppure, l'urbanizzazione e l'abbandono di certe pratiche agricole hanno allontanato molti di noi dalla loro importanza.

"Perché non restituire il giusto spazio agli erbari nei nostri comuni? Gli erbari - evidenzia Marco Damele - non sono solo raccolte di piante essiccate, ma veri e propri archivi della biodiversità locale. Possono educare, sensibilizzare e ispirare comunità intere a prendersi curadell'ambiente che ci circonda. Immaginiamo erbari che tornano a essere protagonisti nelle scuole, nelle biblioteche, negli spazi pubblici. Spazi dove scoprire e riscoprire la flora del territorio, imparare a conoscerla e a rispettarla. Immaginiamo che diventino il simbolo di un impegno condiviso verso il recupero del rapporto sociale tra uomo e natura. Restituire il suolo agli erbari significa restituirlo alla cultura, alla conoscenza e alla vita. È un piccolo passo che può avere un impatto enorme per le generazioni presenti e future."