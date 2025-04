La Insieme Sanremo trionfa al GEF: i 56 ginnasti incantano il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola

Emozionatissimi i 56 ginnasti sono saliti sul palco ed è stata subito magia. In una fascia di età tra i 7 e i 19 anni hanno portato a Teatro un esercizio coreografico di ginnastica artistica con elementi e prese complesse ed armoniose.

Anche quest'anno, per il terzo consecutivo, gli atleti del sodalizio sanremese hanno messo in scena sincronismo ed una performance emozionante dove la potenza del corpo si mescola alla forza del messaggio. Ed è proprio questa la motivazione del premio che è stato conferito – ‘Premio del Comitato Gef’ con il Delfino Rosa.

Le istruttrici Sonia Di Marcoberardino, Marzia Riccardi, Angelica Stella, hanno costruito una coreografia coinvolgente e con quadri intensi che hanno guidato il pubblico in un viaggio emozionale ed adrenalinico. Forte il messaggio, accompagnato dal video creato ad hoc per completare la performance, che ha voluto ricordare che bisogna essere sempre se stessi, far cadere le maschere e non avere paura di far brillare la luce che è in noi.

"Un sentito ringraziamento ai nostri ginnasti sempre entusiasti - dicono le istruttrici - ai genitori sempre presenti e coinvolti, alle preziose collaboratrici in questa avventura Grazia Donvito e Giulia Di Antonio ed all'organizzazione del GEF". I dirigenti Elisa Moscardi e Saverio Bonsignore, insieme alle insegnanti, danno l'appuntamento ai prossimi obiettivi: le gare di aprile e maggio e le Finali Nazionali.