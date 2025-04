Bancarelle, street food, fattoria didattica e figuranti animano la Fiera delle Anime a Bordighera (Foto)

Bancarelle, street food, fattoria didattica, figuranti vestiti in abiti d’epoca, musici e sbandieratori del Sestiere Auriveu di Ventimiglia animano la tradizionale Fiera delle Anime andata in scena ieri sulla Spianata del Capo a Bordighera.

Una splendida giornata di sole ricca di shopping, di incontro e di divertimento per grandi e piccini. I bambini si sono, infatti, potuti avvicinare alla natura facendo conoscenza con gli animali della fattoria didattica mentre figuranti vestiti in abiti d’epoca hanno raccontato la storia della loro attività e illustrato i prodotti esposti in un turbine di colori e sapori. I musici e gli sbandieratori del Sestiere Auriveu di Ventimiglia hanno, invece, stupito i presenti con le loro suggestive coreografie.

"Grande partecipazione alla Fiera delle Anime sulla Spianata del Capo" - commenta il sindaco Vittorio Ingenito presente all'evento insieme all'assessore Melina Rodà e al presidente del consiglio comunale Stefano Gnutti - "La tradizione si rinnova e diventa l'occasione per incontrarsi in un'atmosfera di festa".