Cantieri autostradali: in Liguria su tratte aspi stop lavori impattanti dal 16 aprile al 6 maggio

Varato il piano di alleggerimento progressivo di tutti i cantieri più impattanti sull’intera rete autostradale ligure da mercoledì 16 aprile in vista delle festività pasquali e dei ponti di primavera del 25 aprile e 1° maggio e poi anche del 2 giugno.

In particolare, dal 16 aprile sulle tratte di competenza di Autostrade per l’Italia è previsto lo stop a tutte le lavorazioni con la garanzia di almeno due corsie per senso di marcia (A10 e A26), tenendo conto anche dell’afflusso di visitatori a Genova in occasione di Euroflora. Verrà definitivamente rimosso lo scambio di carreggiata permanente tra Lavagna e Sestri Levante (gallerie Santa Giulia- Sant’Anna – Del Fico – San Bernardo e viadotto Valle Ragone). Con la ripresa dei cantieri da martedì 6 maggio, Aspi assicura inoltre lo stop delle lavorazioni tutti i fine settimana (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina), con un ulteriore fase di smontaggio dal 29 maggio al 3 giugno.

Questo l’esito della riunione odierna del tavolo tecnico di confronto sulla programmazione dei cantieri autostradali con il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, i rappresentanti del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di Anci, Comune di Genova, Anas e delle tre società concessionarie per le tratte di competenza (Aspi, Autostrada dei Fiori e Concessioni del Tirreno).

“In questi periodi di festività le due corsie per senso di marcia sono imprescindibili e vanno garantite sempre – dichiara il presidente Bucci - anche in caso di emergenza, per cui occorre la predisposizione di un piano ad hoc per accelerare il più possibile la capacità di intervento qualora si verifichi un incidente con pesanti ripercussioni sul traffico, come accaduto ieri tra Varazze e Arenzano. Il periodo primaverile è infatti cruciale per la Liguria, in particolare per il settore turistico-ricettivo e per l’indotto che questo genera sul nostro territorio e non possiamo permetterci disagi così impattanti. Rimane ancora complesso, inoltre, il quadro sulla A10 da Savona al confine francese, su cui ho esortato la concessionaria ad individuare soluzioni per accelerare il più possibile le lavorazioni: serve uno sforzo in più per mitigare l’impatto dei cantieri”.

“Ritengo positivo questo Piano di alleggerimenti che riguarda le tratte liguri durante i ponti primaverili – aggiunge l’assessore Giampedrone -. L’impegno di tutti i soggetti coinvolti in questo tavolo, convocato periodicamente, è cercare di migliorare costantemente il quadro complessivo, pur nella complessità di interventi necessari, stabiliti nel rapporto diretto tra Mit e società concessionarie. Certamente è una novità positiva l’anticipazione di un mese dello stop ai cantieri in tutti i fine settimana a partire da maggio sulle tratte Aspi, con un assetto pre-estivo che negli anni passati partiva a giugno. Come noto, i piani riguardano le lavorazioni diurne: su nostra richiesta, le concessionarie si sono impegnate a sospendere anche le chiusure notturne nei periodi di alleggerimento dei cantieri legati alle prossime festività”.

Il dettaglio dello stop

- Stop ai cantieri da mercoledì 16 aprile a martedì 6 maggio, con la garanzia su tutte le tratte di almeno due corsie per senso di marcia (festività pasquali e ponti festivi del 25 aprile e 1° maggio).

- Alla ripresa del 6 maggio, previste riduzioni di corsia infrasettimanali soprattutto in A12 (tra Chiavari e Rapallo in entrambe le direzioni; tra Recco e Genova Nervi verso Genova; tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno fino al 30 giugno) e in A7 (tra Bolzaneto e Busalla).

- Dal 6 maggio previsto lo smontaggio dei cantieri durante tutti i fine settimana (dalle 14 del venerdì alle 12 del lunedì successivo). Fino al 17 maggio fa eccezione il solo cantiere tra Recco e Genova Nervi, che resterà attivo anche nei fine settimana, ma con un dispositivo per garantire due corsie nella direzione prevalente di traffico.

- Ulteriore stop ai cantieri dal 29 maggio al 3 giugno, garantite su tutte le tratte almeno due corsie per senso di marcia (per la festività del 2 Giugno).

Per quanto riguarda la A10 Savona-Ventimiglia, Concessioni del Tirreno dalle 14 di mercoledì 16 aprile alle 22 di domenica 4 maggio eliminerà tutte le strettoie ad una corrente veicolare. Analoga misura verrà attuata anche sulla A12 Sestri Levante - Livorno dove Concessioni del Tirreno, inoltre, aprirà a due correnti veicolari da giovedì 17 aprile, seppur in configurazione non definitiva, la rampa di interconnessione tra la A15 Parma – La Spezia e la A12 Sestri Levante – Livorno in direzione Livorno.

Con riferimento, infine, alla A6 Torino-Savona, Autostrada dei Fiori da questo fine settimana riattiverà il sistema che consente nei periodi di maggior traffico la gestione dinamica delle corsie, vale a dire due correnti veicolari nella direzione di traffico prevalente in corrispondenza del viadotto Cento tra gli svincoli di Mondovì e Niella Tanaro. La gestione dinamica delle corsie verrà poi adottata dalle ore 14 di mercoledì 16 aprile in tutti i fine settimana primaverili/estivi anche ai cantieri ubicati nella tratta tra Altare e Savona.