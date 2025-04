"Riguardo l’ultima Milano - Sanremo, per rendere più difficile ed interessante la corsa, perché non provare una volta a modificare il percorso finale facendo arrivare i corridori ad Ospedaletti, quindi salire a Coldirodi e scendere da via Padre Semeria per arrivare al contrario in via Roma?!?

Reale scopo dell’operazione? Asfaltare via Padre Semeria, specialmente nell’ultimo km di discesa prima dell’intersezione con l’Aurelia!!!😜".