Assessore regionale Marco Scajola a Pieve di Teco per il Memorial Franco Sereno di Pallapugno

L’assessore regionale Marco Scajola, nonchè vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Pallapugno, ha partecipato oggi al triangolare in memoria di Franco Sereno, storico dirigente e accompagnatore delle quadrette della Polisportiva Pieve di Teco.

Le tre società che si sono affrontate nel triangolare, presso lo sferisterio Casá, sono l’Imperiese, gli Amici del Castello e la Polisportiva Pieve di Teco.



“Una manifestazione importante per ricordare un uomo che ha dato molto per questa disciplina sportiva - dichiara l’assessore Scajola -. La pallapugno è uno sport storico per la Liguria di ponente che insieme dobbiamo valorizzare e far conoscere soprattutto ai più giovani”.