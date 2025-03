Sanremo, torna a farsi 'sentire' il tombino all'incrocio tra corso Cavallotti e via Duca degli Abruzzi: la segnalazione

Ilo nostro lettore Ivo Pastorelli, molto attento e scrupoloso in merito alle dinamiche sanremesi, ci informa che "nonostante gli interventi già effettuati il tombino sito nei pressi dell'incrocio tra Corso Cavallotti e Via Duca degli Abruzzi- è tornato a farsi sentire".

Infatti al passaggio delle auto si produce un rumore sordo ( che ricorda lo sparo di un fucile a doppia canna) che disturba la quiete pubblica e il riposo notturno delle persone che numerose abitano nei pressi ( ove sorgono anche una residenza per anziani e un albergo ). Il rumore ricorrente nel corso della giornata , diventa ancora più fastidioso durante la notte e nelle prime ore del mattino, quando diminuisce il traffico e la zona è avvolta dal silenzio . Gli operai già intervenuti in due diverse occasioni a seguito di precedenti lamentele (evidenziate sul sito di SanremoNews ) non hanno risolto il problema, essendosi limitati a sistemare l'asfalto della strada senza sostituire il tombino difettoso. Se l'Amministrazione competente non riuscisse a reperire i fondi per l'acquisto di un nuovo tombino sono disposto a contribuire alla spesa".