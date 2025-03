Colle Tenda, vice ministro al Mit Rixi: "Con Tabarot avanti su infrastrutture strategiche tra Italia e Francia"

“Col ministro Tabarot stiamo portando avanti un lavoro concreto per migliorare le infrastrutture transfrontaliere. È essenziale rispettare il cronoprogramma per il tunnel stradale sul Colle di Tenda con l’apertura entro la fine del mese di giugno, avviando i collaudi in parallelo con l’installazione degli impianti. Sul fronte ferroviario occorre dare piena attuazione alla Convenzione Cuneo-Ventimiglia, rinnovata dopo oltre 40 anni al G7 Trasporti di Milano dal ministro Salvini, e accelerare la definizione dell’Accordo attuativo tra Rfi e Sncf. Dobbiamo inoltre riportare la velocità della linea a 80 km/h mettendo in sicurezza il versante francese e risolvere i problemi operativi, a partire dalla gestione del posto centrale di Breil in cui siamo disposti a far intervenire personale qualificato di Rfi in caso di emergenza. Col ministro Tabarot c’è un dialogo costruttivo per dare risposte rapide ai territori e rendere più efficienti le nostre infrastrutture“.



Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi a seguito dell’intervento in video, insieme al ministro francese ai Trasporti Philippe Tabarot, alla Conferenza Intergovernativa in corso a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo.