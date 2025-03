La Sinfonica di Sanremo presenta 'Matrioska': un viaggio musicale tra emozione e scoperta

Sabato 29 marzo alle 18.00, il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo al Teatro dell’Opera del Casinò si aprirà con la prima assoluta di “Matrioska” di Simona Iuorio, giovane compositrice selezionata per il progetto sinfonico contemporaneo 2025 della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Classe 1996, Simona Iuorio ha iniziato il suo percorso musicale con il canto, esibendosi per anni in cori e manifestazioni. Successivamente, si è dedicata allo studio della tromba e del pianoforte, ma è nella composizione che ha scoperto la sua vera vocazione. Diplomata con lode al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, ha ottenuto diversi riconoscimenti e borse di studio e le sue opere sono state eseguite in importanti contesti nazionali. Per lei “scrivere musica è un atto di pura espressione, un’esperienza intensa e adrenalinica che porta a svelare i pensieri più profondi di un diario segreto, condividendo emozioni intime con il pubblico”.

Della sua composizione “Matrioska” racconta: “Il titolo è una metafora che vuole richiamare l’immensità dell’universo, che come una sorta di matrioska procede dall’infinitamente grande a tutto quanto via via di più piccolo esista. Il brano esprime il susseguirsi e intrecciarsi dei sentimenti di stupore, turbamento, meraviglia, suscitati dalla scoperta di tale immensità, soprattutto quando evocati dalla contemplazione della natura”.

Il concerto - diretto dal M° Svilen Simeonov - proseguirà con un viaggio musicale tra le tinte oscure e virtuosistiche del “Totentanz” (parafrasi del Dies irae S 126 per pianoforte e orchestra) di Franz Liszt, ispirato all’affresco medievale “Il trionfo della Morte”, e il patriottismo travolgente di “Karelia Suite” e “Finlandia” di Jean Sibelius.

Sul palco con l’Orchestra il pianista Marcello Mazzoni - Steinway Artist, concertista di fama internazionale e docente - e il Coro FilHarmonia.

Per chi desiderasse approfondire il programma, dalle 17:30 sarà possibile partecipare a "Invito all’ascolto" con il professor Antonio Secondo.

I biglietti sono disponibili online su www.sinfonicasanremo.it o presso la cassa del teatro (aperta un’ora prima dell’inizio).

Biglietto unico: 15 euro

Over 65: 10 euro

Giovani sotto i 25 anni: ingresso gratuito