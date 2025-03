Sanremo: chi vuole provare il golf? Oggi e domani un piccolo green sul solettone di piazza Colombo (Foto)

Un campo da golf in piazza Colombo? No, non è il tentativo di trasferire il Circolo degli Ulivi nel centro della città ma solo un modo per promuovere lo sport a chi non lo conosce. I maestri del circolo, infatti, oggi e domani sono sul solettone della piazza per far capire a chi non lo ha mai praticato uno degli sport più anziani della città dei fiori che, in questo fine settimana ospita una delle gare più importanti della stagione.

Fino a domenica, infatti, si svolgerà la quarta edizione dell'Abate Gran Gala del Golf. L'evento, nato grazie a Donato Di Ponziano, prevederà quest'anno alcune innovazioni, grazie al sostegno di Regione Liguria e Provincia di Imperia, oltre ovviamente al Comune. Oltre 200 giocatori di golf di ogni parte d'Italia, tra cui anche 30 professionisti, scenderanno sul green per sfidarsi fino all'ultima buca. Stasera, inoltre, è prevista la serata di gala al Victory Morgana.