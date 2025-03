Sanremo: Madonnina da 70 anni in via Margotti, serve un po' di manutenzione. I residenti chiedono aiuto (Foto)

A chi spetta la manutenzione di Nostra Signora di Fatima? La domanda se la pongono da tempo i residenti di via Margotti che, ogni giorno passano davanti alla madonnina, installata nell’anno mariano 1953/54.

Con il passar degli anni, ovviamente, la statuetta e la nicchia dove è stata installata oltre 70 anni fa, si sono deteriorati e sarebbe importante una sua sistemazione. La statuetta, che si trova nel quartiere di Baragallo, all’altezza del civico 3, è in una zona pubblica e quindi comunale.

Non è da escludere, però, che possa essere stata una donazione alla Diocesi e quindi i residenti si chiedono a chi doversi rivolgere per la sua sistemazione. “E’ sicuramente triste – ci hanno detto - per la gente del quartiere vedere l'abbandono. Chiediamo al signor Sindaco di risolvere il problema, ringraziandolo anticipatamente”.

Si tratta, come spesso capita, di piccoli interventi che, però, nell’ambito di un quartiere molto popolato come quello di Baragallo, possono far cambiare l’immagine dello stesso. La Madonnina, intanto, aspetta.