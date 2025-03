Ventimiglia, corso di giornalismo alla scuola media di Roverino

Corso di giornalismo alla scuola media di Roverino, a Ventimiglia.

Dieci ragazzi di prima e seconda media si sono iscritti per curiosità e per imparare nuove cose con l’aiuto di un insegnante della scuola media Cavour e di un giornalista professionista.

Si svolgeranno cinque lezioni per cinque martedì, dalle 14,30 alle 16,30. Obiettivo: imparare a scrivere sui giornali e sui siti web.

Il giornalismo per questi ragazzi è un modo per non annoiarsi ed esprimere tutta la loro curiosità in maniera del tutto nuova ed originale.

Un’opportunità da non ignorare.