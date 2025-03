Tunnel di Tenda: iniziati i lavori di asfaltatura dei tornanti sul versante francese, buon segno per la riapertura?

Il tempo stringe e soprattutto passa. E quell'orizzonte di fine giugno si avvicina a gran ritmo, mentre ancora non sono iniziati i collaudi per l'apertura del tunnel di Tenda. Nel frattempo i lavori avanzano, proprio per poter chiudere il cantiere e avviare tutte le prove necessarie per rendere finalmente transitabile il traforo e ricollegare la valle Vermenagna con la valle Roya e, quindi con il Ponente ligure e la Costa Azzurra. e viceversa.

A quanto si apprende, oggi è iniziata la bitumatura dei tornanti sul versante francese, di cui si è spesso parlato, in questi mesi, come di un'opera non ancora realizzata e messa in sicurezza. Ora è iniziata l'asfaltatura. Ed è un buon segno. Lo è meno il fatto che sia stata annullata (o meglio rimandata di una decina di giorni), la conferenza Italia-Francia, necessaria anche per la valutazione del Tenda e per l'avvio di tutte le verifiche tecniche e di sicurezza, che saranno suddivise tra entrambi i Paesi.

Domani, quindi, niente Cig, ma solo un tavolo tecnico, in vista della vera e propria CIG, alla quale hanno chiesto di partecipare anche gli enti locali.