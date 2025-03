QR code sui taxi per scoprire Sanremo: l’assessore Sindoni “Migliorare l’esperienza turistica dei visitatori”

Da oggi la copertura dei poggiatesta dei taxi di Sanremo reca stampato un QR code che, una volta inquadrato con lo smartphone, conduce direttamente alla pagina degli eventi del sito turistico di Sanremo, www.sanremoliveandlove.it.

E’ questa la nuova iniziativa promozionale dell’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni, volta ad offrire un numero sempre maggiore di opportunità ai turisti che, così, potranno scoprire più agevolmente le bellezze di Sanremo ed essere informati con maggiore facilità sugli eventi proposti.

“Ringrazio il Consorzio Taxi Sanremo per la collaborazione nel realizzare quest’iniziativa – dichiara l’assessore Sindoni –, che segue quella già attuata in occasione di Sanremoinfiore quando i taxi sono stati “brandizzati” con il manifesto dell’evento. Ora proseguiamo con questo nuovo progetto finalizzato a rendere più dinamica ogni fase dell’esperienza turistica. Un modo semplice, veloce ed interattivo per migliorare il soggiorno dei visitatori, offrendo loro praticità ed efficienza”