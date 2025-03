Ospedaletti, proposta per la diretta streaming dei consigli comunali: la decisione rinviata in attesa dei bandi PNRR

Durante il consiglio comunale in corso questa sera a Ospedaletti, è stata discussa la proposta di deliberazione presentata dal gruppo consiliare "Ospedaletti Insieme", che chiedeva l’attivazione della diretta streaming dei consigli comunali. Tuttavia, la proposta è stata dichiarata non procedibile in quanto ritenuta prematura: la decisione definitiva è stata rimandata alla conclusione dei bandi PNRR a cui il Comune ha aderito.

Il segretario comunale Marcello Prata ha spiegato che la trasmissione in streaming richiede l’ammodernamento delle strutture audio/video della sala consiliare. “La digitalizzazione è un argomento in itinere – ha precisato – siamo seguiti da una ditta, la Web Genesis, che ci sta supportando nella partecipazione ai bandi PNRR. Al termine, se otterremo risparmi, potremo rimodernare tutta l’attrezzatura, rendendo così possibile la diretta streaming”.

Tuttavia, Prata ha anche chiarito che trasmettere i consigli online richiede un portale dedicato, in grado di gestire sia la diretta sia l’archiviazione delle sedute. L’investimento necessario sarebbe di 25mila euro una tantum, oppure un canone annuale di 6mila euro.

Durante la discussione, Giorgio Boeri, consigliere di "Ospedaletti Rinasce", ha sostenuto l’urgenza della proposta: “Sei mila euro l’anno non mi sembrano una cifra insostenibile, soprattutto per un servizio che garantirebbe trasparenza e informazione ai cittadini. Nel nostro programma, la comunicazione era al primo posto. Mi sembra doveroso nei confronti del paese”.

Il segretario ha replicato ribadendo che, pur riconoscendo l’importanza del tema, è opportuno attendere la conclusione delle procedure legate ai fondi PNRR, anche perché l'accordo con la Web Genesis include già un finanziamento della spesa. “È vero che 6mila euro non sono tanti, ma sono comunque una voce di bilancio. Inoltre, il numero di accessi all’albo pretorio online, ad oggi, è molto basso”, ha aggiunto.

In conclusione, la proposta di deliberazione non è stata accolta per il momento, ma la possibilità di introdurre la diretta streaming resta aperta, subordinata ai risultati e ai fondi disponibili al termine dell’iter con i bandi PNRR.