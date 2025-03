Nuove cariche al Cai di Sanremo: ecco tutti i nomi

Nuove cariche al Cai di Sanremo.

in base ai risultati delle elezioni svoltesi in occasione dell'assemblea annuale dei soci di venerdì 21 marzo, vi informiamo che il nuovo consiglio direttivo della sezione è così formato:Giacomo Bellini - Presidente, Alessandro Pastorelli - Vicepresidente, Riccardo Belotti - Tesoriere, Luca Paternolli - Segretario del consiglio, Alberto Campana, Christian Franceschini, Piero Macaluso, Zelda Moreno, Federico Pavarelli - Consiglieri, Luca Bellini, Teresa Grasso, Paolo Toti - Revisori dei conti, Alberto Campana - Delegato.

Il Cai inoltre, rende noto che il 31 marzo scade la copertura assicurativa per i soci che non abbiano ancora rinnovato per il 2025; il rinnovo dopo tale data avrà un costo aggiuntivo di 2 euro. Dal mese di aprile la sede rimarrà aperta per il tesseramento il mercoledì pomeriggio dalle 17.15 alle 19.00, mentre il venerdì sera resterà chiusa.