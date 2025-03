Sanremo ospita la quarta edizione dell'Abate Gran Gala del Golf (Foto e video)

Tutto pronto per l'inizio dell'Abate Gran Gala del Golf, appuntamento che dal 27 al 30 marzo animerà la città di Sanremo e il Circolo Golf degli Ulivi. L'evento, nato grazie a Donato Di Ponziano, prevederà quest'anno alcune innovazioni, grazie al sostegno di Regione Liguria e Provincia di Imperia, oltre ovviamente al Comune. Oltre 200 giocatori di golf di ogni parte d'Italia, tra cui anche 30 professionisti, scenderanno sul green per sfidarsi fino all'ultima buca. Il cuore pulsante dell'evento sarà il Circolo Golf degli Ulivi, nato nel 1932. Ruolo importante verrà giocato da Piazza Colombo, che si trasformerà in un'area di pratica aperta a tutti.

"Inauguriamo una manifestazione prestigiosa - afferma il sindaco Alessandro Mager - non sarà solo una competizione, ma anche un modo per avvicinarsi al golf. Speriamo che il meteo sia dalla nostra parte e auguro a tutti buon divertimento".

"Ringrazio Donato e il progetto che ci ha presentato - incalza l'assessore Alessandro Sindoni - parliamo di un evento di rilevanza internazionale. Rafforziamo l'immagine di Sanremo come centro di sport e di turismo di qualità. Sul territorio abbiamo molte eccellenze a livello sportivo e noi cerchiamo di credere in loro. Sanremo è una città che sa combinare sport e cultura, regalando un'esperienza unica. Ringrazio gli sponsor e la Regione".

E proprio per la Regione è intervenuto l'assessore Luca Lombardi: "Quando mi hanno portato questo progetto l'ho ritenuto molto interessante. Porteremo quattro giorni di golf di altissimo livello, oltre agli altri partecipanti. Mi ha entusiasmato l'idea dello spazio pratica. Il golf è uno sport importante nella nostra regione e sostenerlo con queste iniziative destagionalizzando è un percorso da seguire".

L'ideatore è Donato Di Ponziano: "Un piacere essere qui. Faccio un plauso agli eventi già organizzati, pensiamo solo al Festival. Il golf di Sanremo è una realtà con un valore inestimabile, che dobbiamo tenerci stretto. Ringraziamo ovviamente gli sponsor oltre alla componente politica".

Tra gli sponsor figura anche la gioielleria Abate, per cui è intervenuta Cristina Abate: "Siamo contenti di essere sponsor dell'evento. Abbiamo bisogno di eventi di questo tipo nella nostra città".

"Il Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo - afferma il presidente Franco Formaggini - fu voluto dagli amministratori sanremesi nel lontano 1932, con la prospettiva precisa di offrire agli ospiti un'occasione in più per trascorrere l'inverno al clima mite e soleggiato della Riviera. Fu il primo esempio italiano di un circolo creato da amministratori di larghe vedute per lo sviluppo del turismo di livello".

Anche il presidente provinciale Claudio Scajola ha voluto lasciare un messaggio: "Lo sport e la promozione del territorio ancora una volta si dimostrano preziosi alleati per la provincia. L'Abate Gran Gala del Golf è sicuramente un appuntamento ricco di spunti di interesse e di attrazione, che può contare su un campo da golf tra i più belli d'Italia. Mi complimento con gli organizzatori e auguro a tutti i partecipanti una piacevole esperienza".

Sotto il programma della manifestazione