Le potenzialità dei business “community-based”: il modello Leverage Group

Lo sviluppo dei social network e di altre piattaforme digitali di ‘aggregazione’ ha favorito la formazione e la diffusione delle community online; come si può facilmente intuire, si tratta di ambienti digitali, che fungono da punto di riferimento per gli utenti accomunati da obiettivi o propositi comuni. Tale caratteristica si è tramutata, specie di recente, in una leva di marketing a disposizione di imprenditori digitali e professionisti del marketing per lo sviluppo dei cosiddetti community-based business: nel nostro approfondimento vediamo di cosa si tratta.

Cosa si intende per business “community-based”

Il principio alla base di questo particolare modello imprenditoriale è costituito da una community, prevalentemente online, costituita da un gruppo di persone che condividono interessi ed obiettivi comuni. Essa costituisce l’ambiente in cui possono essere condivise idee, opinioni, informazioni, insight e qualsiasi altro genere di contenuto o risorsa utile ai membri della community stessa. Quelle online, in particolare, possono svilupparsi sui social network, tramite forum e blog oppure tramite piattaforme specializzate; le moderne tecnologie di comunicazione digitale, consentono di creare in tempi rapidi relazioni personali e professionali all’interno di una community online, con la possibilità di trasformarla in un vero e proprio network a supporto di un modello di digital business.

È questa, infatti, la caratteristica distintiva delle strutture imprenditoriali “community-based”, ovvero la presenza di un potenziale bacino d’utenza rappresentato da una community di utenti. A differenza di quanto accadeva in passato, però, non assolvono soltanto alla funzione di clienti finali o consumatori passivi; piuttosto, per i moderni imprenditori digitali che vogliono sviluppare un proprio business community-base sono anzitutto interlocutori attivi, con i quali instaurare relazioni stabili e durature, improntate alla sincerità e alla trasparenza.

Caratteristiche generali

Il modello “community-based” ha attirato l’attenzione di diversi studiosi di marketing, producendo una variegata letteratura scientifica; al contempo, non esiste una definizione univoca ma quelle comunemente accettate individuano una serie di caratteristiche generali ben precise. Uno dei principi di base dei business community-based è l’approccio collettivo e la fiducia reciproca tra gli utenti della community; a queste si aggiungono altre prerogative ritenute generalmente caratterizzanti, ovvero le community skill (abilità nel ‘fare rete’ e coinvolgere attivamente il pubblico di riferimento) e la partecipazione diffusa. È implicito, infatti, che un business community-based non possa svilupparsi senza coinvolgere attivamente una fitta rete di contatti, di natura personale e professionale; di conseguenza, il personal networking (ossia il ‘fare rete’ di cui sopra) assume un’importanza cruciale, tanto quanto il cosiddetto personal branding. Di cosa si tratta? Qualsiasi iniziativa utile a definire l’immagine di sé che si vuole mostrare ai propri interlocutori, alla community e agli utenti digitali in generale; a differenza della reputazione, basata sulla validazione sociale, il personal branding è maggiormente legato alla sfera personale.

Il community-based business in Italia: il modello Leverage

Le nuove tendenze del digital marketing emerse nel corso degli ultimi anni negli Stati Uniti hanno recentemente trovato terreno fertile in Italia; da questo punto di vista, il modello community-based non fa particolare eccezione. Il merito è, in particolare, di una realtà giovane ma già punto di riferimento a livello nazionale: il Leverage Group, fondato a Torino nel 2017 e cresciuto attorno ad una community da migliaia di utenti, appassionati ed esperti di digital marketing.

Il gruppo promuove un approccio innovativo, orientato alla piena integrazione di crescita personale e successo professionale; come spiega Leverage, l’obiettivo è “dare voce a coloro che aspiravano a lavorare nel mondo digitale, viaggiare e trovare un equilibrio tra vita personale e professionale”, così da porsi come “la casa di tutti coloro che condividono la passione per il lavoro online e la ricerca di un equilibrio tra carriera e vita personale”. Allo scopo, gli esperti e i formatori di Leverage offrono corsi specializzati relativi al digital marketing, al networking, al personal branding, oltre ad organizzare eventi a tema e viaggi di gruppo in tutto il mondo per consolidare i rapporti che si sono creati all’interno della community.