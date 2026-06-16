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Economia | 16 giugno 2026, 10:05

Demografia delle imprese, in provincia di Imperia saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni nel 1° trimestre 2026

Analisi della Camera di Commercio che vede la crescita per le società di capitali

Demografia delle imprese, in provincia di Imperia saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni nel 1° trimestre 2026

Sulla base dell’analisi condotta dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Movimprese, al 31 marzo 2026, in provincia di Imperia, risultano 24.372 imprese registrate. Nel primo trimestre (gennaio-marzo 2026) il saldo tra iscrizioni e cessazioni è contraddistinto dal segno meno (-65 imprese).

Facendo un confronto con i dati dell’analogo periodo 2025, si rileva una diminuzione sia nel numero delle nuove aperture, passate dalle 469 del 1° trimestre 2025 alle 431 del 1° trimestre 2026 (-38), che in quello delle cessazioni che dalle 503 del 1° trimestre 2025 sono passate alle 496 del 1° trimestre dell’anno in corso (-7).

Guardando il tasso di iscrizione, si rileva un lieve decremento essendo il relativo dato passato dall’1,87% del 1° trimestre 2025 all’1,72% del 1° trimestre 2026; una minima diminuzione si registra anche nel tasso di cessazione passato dal 2,01% del 1° trimestre 2025 all’1,98% del 1° trimestre 2026.

Il confronto tra aree geografiche evidenzia come nel 1° trimestre il tasso di crescita delle imprese dell’Imperiese sia contrassegnato dal segno meno (-0,26%). A livello regionale si registra un -0,15%, nel Nord Ovest un -0,05% e a livello nazionale un +0,01%.

Quanto ai settori economici, nel 1° trimestre 2026 si registrano queste variazioni: industria +0,63%, servizi +0,07%, agricoltura -0,94%, commercio -1,17% e costruzioni -0,75%.

La lettura dei dati suddivisi per forma giuridica evidenzia infine come nell’arco del 1° trimestre 2026 le società di capitale siano cresciute di 27 unità (a cui corrisponde un tasso di crescita del +0,58%). Per le società di persone si rilevano invece 37 unità in meno (a cui corrisponde un tasso di crescita pari al -0,73%), per le imprese individuali 49 unità in meno (tasso di crescita pari al -0,33%) e per le altre forme 6 unità in meno (tasso di crescita pari a -1,53%).

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