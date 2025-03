Adattare gli edifici ai cambiamenti climatici: soluzioni costruttive e tecniche di protezione

L'osservazione dei fenomeni atmosferici degli ultimi anni rivela piogge torrenziali, ondate di caldo e repentini sbalzi di temperatura sempre più frequenti. Questo scenario mette a dura prova gli edifici, perché le strutture tradizionali non sempre offrono la resistenza necessaria a contrastare condizioni meteo così estreme. Quando si lavora alla progettazione o alla ristrutturazione degli immobili, è quindi opportuno valutare soluzioni tecniche che possano preservare a lungo l'integrità di coperture, pareti e superfici esterne.

Il supporto offerto dagli impermeabilizzanti poliuretanici

Una delle misure più efficaci per proteggere gli edifici dall'umidità e dagli agenti esterni consiste nell'adottare sistemi specifici. E’ possibile saperne di più sull'argomento guardando gli impermeabilizzanti poliuretanici su Krypton Chemical Italia. L'azienda propone sistemi protettivi liquidi a freddo e sistemi Hot Spray che si basano su poliurea e poliuretano, indicati per superfici di varia natura.

Questi rivestimenti creano una copertura continua, priva di giunzioni e sormonti, caratterizzata da elevata elastomericità, isotropia e resistenza chimica, che elimina la possibilità di infiltrazioni all'interno di murature e strutture portanti degli edifici. Vengono forniti, inoltre, sistemi per la protezione e l'impermeabilizzazione di infrastrutture stradali e opere di ingegneria, sistemi protettivi per il calcestruzzo e formulazioni destinate a pavimentazioni esposte a sollecitazioni intense. I prodotti elastomerici, in particolare, favoriscono una difesa efficace contro le crepe, evitando che piccole fessurazioni si trasformino in danni gravi.

Le basi di un edificio resistente: ventilazione e isolamento termico

Per rendere un immobile realmente duraturo, è importante associare all'impermeabilizzazione un adeguato sistema di ventilazione e un isolamento termico di qualità. Un tetto ben aerato, per esempio, consente di disperdere l'umidità e il calore in eccesso, riducendo la formazione di condensa, spesso responsabile delle muffe. Allo stesso modo, intercapedini e canali di ventilazione garantiscono una circolazione dell'aria costante, mantenendo gli ambienti interni più salubri e limitando l'eventuale ristagno di umidità.

L'isolamento termico, inoltre, mette a disposizione numerosi vantaggi dal punto di vista strutturale e abitativo. Quando un edificio è ben coibentato, la probabilità di danni da shock termico diminuisce. Le superfici e le strutture portanti, infatti, reagiscono meglio ai picchi di calore o di freddo, con un beneficio diretto anche sul risparmio energetico.

I materiali ecocompatibili e le tecnologie per il risparmio energetico

L'adozione di sistemi innovativi per la protezione dagli agenti atmosferici non esclude la possibilità di scegliere prodotti che rispettino l'ambiente. Grazie a materiali con basso contenuto di sostanze nocive, si possono avere un impatto minore sul pianeta e un'aria più pulita negli ambienti interni. La scelta è importante anche per il comfort degli occupanti, perché riduce il rischio di irritazioni e allergie legate a sostanze chimiche.

I formulati biobased sono il fiore all’occhiello dell’impegno di Krypton Chemical nel promuovere l’uso di materiali derivanti da biomasse vegetali, sostenendo il rispetto per l’ambiente.

Utilizzare questi sistemi non soltanto riduce le spese delle bollette, ma contribuisce a un minore sfruttamento delle risorse naturali, offrendo alle strutture il vantaggio di un microclima più stabile e ben bilanciato.

Se un edificio è protetto dal caldo eccessivo, oltre a migliorare il benessere di chi lo frequenta, resiste più a lungo e non richiede interventi di riparazione frequenti per danni strutturali legati all'espansione termica. In tutto questo non deve essere trascurata la manutenzione, sia per ciò che riguarda gli elementi di rivestimento che in riferimento alle guarnizioni dei serramenti, ai canali di drenaggio e ai sistemi di ventilazione.