Sanremo: l’istituto ‘C. Colombo’ alla marcia della legalità in memoria delle vittime di tutte le mafie

In occasione della 30a ‘Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie’, promossa dall’associazione ‘Libera’, alcune classi dell’Istituto ‘C. Colombo’ di Sanremo e di Taggia hanno preso parte alla ‘Marcia della Legalità’, organizzata dall’Istituto comprensivo ‘Sanremo Centro Levante’.

Gli studenti si sono uniti insieme ai loro docenti, ai tanti altri studenti della provincia di Imperia ed alle Autorità del territorio per manifestare contro tutte le mafie, urlando il loro fermo no! ai soprusi dei mafiosi per le strade di Sanremo. Nei giorni precedenti all’evento sono stati realizzati dai ragazzi dei cartelloni commemorativi, raffiguranti coloro che si possono definire l’emblema alla lotta alla mafia: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Le parole più importanti dei magistrati non sono state soltanto trascritte sui cartelloni esibiti con orgoglio per tutta la città, ma sono state ripetute durante il percorso della marcia, quando durante le soste è stata raccontata la loro storia e quella di altre vittime di mafia, direttamente dalla voce degli studenti dell’Istituto comprensivo ‘Sanremo Centro Levante’. Infine, giunti in Piazza Pian di Nave sono stati letti i nomi delle vittime di mafia; solo alcuni dei 1101 nomi che rappresentano l’elenco ufficiale redatto dall’Associazione ‘Libera’ e che drammaticamente di anno in anno si accresce.

Al termine della cerimonia, alla quale hanno presenziato le più alte cariche civili e militari della Città, gli studenti dell’Istituto ‘C. Colombo’ hanno continuato la loro giornata di lezione di Educazione Civica e didattica orientativa, approfondendo con le prof.sse Natalina Russo ed Elena Gratteri alcune tematiche inerenti alla manifestazione a cui hanno preso parte, tra cui: l’istituzione della Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno; l’origine della lettura dei nomi delle vittime; la tutela che l’Associazione ‘Libera’ presta alle famiglie delle vittime di mafia; la confisca dei beni ai mafiosi e la drammatica storia di Lea Garofalo, una donna molto coraggiosa menzionata tra le vittime di mafia.