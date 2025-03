Cambia il capolinea di Riviera Trasporti, ora è nei pressi della stazione di Andora

Prima era nei pressi del porticciolo turistico ora il capolinea del bus che ogni giorno collega Sanremo con Andora è stato trasferito a monte: esattamente all’ingresso della stazione ferroviaria.

Una scelta maturata per potenziare i servizi dell’infrastruttura ferroviaria in attesa del raddoppio verso Finale Ligure. Il Comune di Andora, a completamento dell'area, ha realizzato con fondi propri e derivati da oneri di urbanizzazione a scomputo, i locali a servizio del capolinea delle aziende di trasporto e per il personale degli autobus di linea RT e TPL e i bagni pubblici.

Praticamente immediata l’attivazione dei nuovi capolinea nell’area inaugurata. Quello di TPL sarà attivo dal 27 marzo mentre il capolinea RT lo sarà il 31 marzo.

Lo spostamento del capolinea prevede un costo annuale a carico del comune di Andora di circa 160mila euro. L’Amministratore Delegato di Riviera Trasporti, Nicoletta Cristiani ha sottolineato l’efficace lavoro di squadra fra Aziende di trasporto, Comune di Andora, RFI e Regione al fine di aumentare e migliorare i servizi ai cittadini e favorire un trasporto green e in sintonia con le esigenze di residenti e turisti.