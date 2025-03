Giornata Mondiale dell'Endometriosi: le iniziative di Asl 1, venerdì prossimo visite gratuite in provincia

Ricorre venerdì prossimo la Giornata Mondiale dell'Endometriosi. L’endometriosi, che in Italia colpisce una donna su dieci, è una malattia benigna ma cronica e invalidante. È caratterizzata dalla presenza di endometrio, cioè una mucosa che normalmente riveste la superficie interna dell'utero, in zona "anomala", che può interessare le donne già alla prima mestruazione e arrivare fino alla menopausa.

Nella giornata dedicata all’endometriosi Asl 1, attraverso la struttura di Ginecologia e Ostetricia, diretta dal dott. Pierluigi Bracco e coordinata dall'ostetrica Sara Venzon, conferma il suo impegno verso le donne affette da tale patologia. Pertanto Asl 1 offre visite gratuite, venerdì prossimo, per sensibilizzare e supportare non solo le donne che già affrontano questa patologia, ma anche chi è in cerca di una diagnosi o desidera una consulenza dagli specialisti.

Nel reparto di Ostetricia e Ginecologia all'ospedale di Imperia (senza impegnativa)

Prenotazioni: 0183 537309 - Orario: 9-15. Fino ad esaurimento posti.