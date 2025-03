Fiera dell'escursionismo, Bordighera al Salon du Randonneur di Lione (Foto)

Bordighera presente al Salon du Randonneur di Lione. Dal 21 al 23 marzo la città si è messa in vetrina alla fiera di riferimento per gli appassionati di escursionismo.

Un'occasione per far conoscere le bellezze della città. "Dal 21 al 23 marzo Bordighera ha partecipato al Salon du Randonneur di Lione, fiera di riferimento per il grande pubblico degli appassionati d’escursionismo con più di 10.000 presenze" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito presente allo stand della città.

"La nostra città, oltre alla rete escursionistica di Monte Nero e all’evento Bordighera Outdoor Experience, in programma dal 31 maggio al 2 giugno, ha presentato il progetto Bordighera en plein air, che consente di rivivere l’emozione provata da Claude Monet nel 1884 quando, durante il suo soggiorno di tre mesi, fu incantato dalla luce straordinaria, dai colori vibranti e dall’atmosfera mediterranea del nostro territorio" - sottolinea il primo cittadino - "Un ringraziamento all’Agenzia In Liguria, all’Ufficio Turismo del Comune e allo IAT.