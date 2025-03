Sanremo rivive l'eleganza dell'ottocento con la prima passeggiata storica in musica

La magia e il fascino dell'ottocento torna a Sanremo con un evento esclusivo che farà rivivere l'atmosfera dell'epoca: Il Gran Ballo all'Hotel Des Anglais preceduto dalla prima 'Passeggiata in musica ottocentesca' dedicata a J. Strauss figlio (quest'anno ne ricorre i 200 anni dalla nascita).

Alle 16 di sabato prossimo più di cinquanta ballerini arrivati da tutta Italia si daranno appuntamento davanti la statua della Primavera (passeggiata Imperatrice) Il corteo in abiti storici allietato dalle musiche di J. Strauss figlio sfilerà passando davanti il Casinò e percorrendo Via Matteotti arriverà al Teatro Ariston dove nello spazio antistate il ballerini omaggeranno con due balli il M° dei Valzer Viennesi J. Strauss figlio. Sarà un tripudio di abiti d'epoca tra pizzi velette e crinoline a trasportare il pubblico indietro nel tempo. Le dame indosseranno pregiati abiti in seta e i gentiluomini in frac e cilindro sfileranno per le vie del centro regalando ai cittadini e visitatori un affascinante spettacolo d'altri tempi.

Il ritorno presso l'Hotel Des Anglais è previsto per le ore 18,30 ove si concluderà la sfilata ma non la serata. A seguire nelle prestigiose sale dell'Hotel De Anglais la magia avrà inizio all'insegna del canto, della musica della danza e dell'eleganza. L'evento rappresenta un' occasione unica per riscoprire il fascino della tradizione ottocentesca e immergersi in un atmosfera fiabesca celebrando la storia e il patrimonio culturale di Sanremo.

La passeggiata ottocentesca gode del Patrocinio della città di Sanremo mentre la serata al Grand Hotel è stata organizzata dall'Hotel Des Anglais in collaborazione con il Soprano Angelica Cirillo e il ballerino e Maestro di cerimonia Marco di Lauro maestro Cnds School Magia Mask e gode del patrocinio del club Lions Ufficiali d'Italia. La serata al Des Anglais è già sold out.