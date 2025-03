Sanremo: la notte fa freddo e un clochard che dorme sulla panchina accende un fuoco ai giardinetti per scaldarsi (Foto)

Sono sempre situazioni di disagio per tanta gente che, bivaccando qua e là, cercano un modo per vivacchiare tra elemosine e anfratti dove trascorrere la notte.

Stiamo parlando di persone che non hanno nulla e che dovrebbero essere seguite maggiormente ma, come in questo caso, a volte possono rappresentare un pericolo. E’ accaduto stanotte, nei giardini Ruffini, attigui alla omonima via ed a corso Orazio Raimondo a Sanremo.

Un clochard che si era sistemato su una panchina per dormire, a causa del freddo si è acceso un fuoco. Erano circa le 4 quando è stata scattata la foto che ritrae l’uomo e il focolare acceso. Fortunatamente non si sono registrati problemi.