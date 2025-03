Con Confartigianato Salute prosegue il ciclo di incontri Medtalks per la promozione del benessere e per la prevenzione

Prosegue il ciclo di incontri MEDTALKS, promosso e presentato da Confartigianato Salute, dedicato alla promozione del benessere e della cultura della prevenzione, con un linguaggio semplice e accessibile a tutti, ma con contenuti rigorosamente scientifici.

Dopo il primo appuntamento, svoltosi ad aprile 2024 sul tema “La prevenzione nella gestione del dolore”, e il secondo incontro di dicembre 2024 dedicato alla spalla dolorosa, il nuovo appuntamento sarà focalizzato su “Il ginocchio artrosico: un approccio multidisciplinare”, in programma sabato 12 aprile 2025, dalle 10 alle 13, presso Palazzo Roverizio – Via Escoffier 29, Sanremo.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Sanremo e dell’OFI Liguria (Ordine dei Fisioterapisti della Liguria) ed è organizzato in supporto all’Ambulatorio Fisiomed, centro specializzato nella riabilitazione e fisioterapia. Attraverso gli interventi di ortopedici, fisioterapisti, radiologi e nutrizionisti, saranno analizzati i diversi aspetti legati all’artrosi del ginocchio:

- inquadramento clinico e opzioni chirurgiche

- diagnostica per immagini

- fisioterapia e percorsi riabilitativi

- alimentazione e controllo del peso corporeo.

Ampio spazio sarà riservato al confronto con il pubblico, con consigli pratici e indicazioni utili per migliorare la qualità della vita dei pazienti. "Con MEDTALKS vogliamo promuovere una cultura della salute accessibile e partecipata – sottolinea Donatella Vivaldi, presidente di Confartigianato Imperia –. Un’occasione per creare ponti tra cittadini e professionisti, offrendo strumenti concreti di prevenzione e informazione". Aggiunge Matteo Buffa, presidente provinciale Confartigianato Salute: "Solo con un approccio multidisciplinare si può affrontare in modo completo una patologia come l’artrosi. Il nostro obiettivo è favorire il dialogo tra le diverse figure professionali e diffondere buone pratiche a beneficio della comunità".

L’evento è gratuito, accreditato ECM per medici di medicina generale e fisioterapisti, e aperto alla cittadinanza. Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it oppure telefonare al numero 389/9588821