Vigili del fuoco al lavoro, nel pomeriggio odierno, per mettere in sicurezza strada Capo Nero a Sanremo in seguito a una frana.

Probabilmente a causa del maltempo che si è abbattuto nella notte sul nostro territorio un albero ha rotto una parte del muro contribuendo a far cadere alcune pietre che hanno, di conseguenza, invaso la careggiata.

Cartelli stradali e indicazioni sono stati così posizionati lungo il tratto interessato dalla frana per segnalare a chi transita di prestare attenzione.