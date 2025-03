Visita ufficiale della Delegazione Italiana ANIOC alla sezione ANMONM06 delle Alpi Marittime (foto)

Il 22 marzo 2025, presso l’elegante cornice dell’Hotel Negresco di Nizza, si è svolta l’Assemblea Generale della sezione dipartimentale delle Alpi Marittime dell’ANMONM (Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite), presieduta dal Comm. François Jacquot. All’evento ha partecipato, su invito personale del Presidente Jacquot, una Delegazione Ufficiale dell’ANIOC (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) delle Province di Cuneo e Imperia.

La Delegazione Italiana era composta dal Comm. Clemente Malvino, Delegato Provinciale ANIOC di Cuneo, dal Cav. Uff. Roberto Pecchinino, Delegato Provinciale ANIOC di Imperia, e dal Cav. Gianni Ostanel, Delegato Comunale di Sanremo. Presenti anche i Cavalieri Mario Addivinola e Paolo Ferrari, in rappresentanza dei soci ANIOC delle rispettive province.



L’Assemblea si è aperta con la relazione annuale del Presidente Jacquot, seguita dagli interventi del Segretario Generale Pascal Gilli e della Tesoriere Maryvonne Perm, che hanno esposto le attività e i bilanci della sezione per l’anno 2024. Successivamente, si sono svolte le elezioni dei revisori dei conti e dei membri del Consiglio di Amministrazione, oltre alla nomina dei rappresentanti della sezione alle Assemblee Nazionali.



Il momento solenne della giornata è stato la consegna della Medaglia d’Oro del Rinascimento Francese al Presidente François Jacquot da parte di Michel Lebon, Presidente Onorario Nazionale dell’ANMONM, riconoscendo il suo impegno nel valorizzare gli ideali cavallereschi e nel promuovere i rapporti internazionali tra le associazioni d’onore.

L’evento è proseguito con un conviviale aperitivo nella Galleria Masséna, che ha ulteriormente consolidato i rapporti di amicizia e collaborazione tra i rappresentanti dell’Ordine Nazionale al Merito francese e l’ANIOC, nel segno dei valori condivisi di onore, servizio e solidarietà tra le Nazioni.

A conclusione dell’evento, durante il pranzo ufficiale organizzato nel salone reale dell’Hotel Negresco, il Comm. Clemente Malvino e il Cav. Uff. Roberto Pecchinino hanno consegnato un attestato di Stima e Amicizia al Commendatore François Jacquot, a simboleggiare il profondo legame e la reciproca stima tra la sezione ANMONM06 des Alpes-Maritimes e le Delegazioni del Piemonte, della Liguria in particolare la delegazione Provinciale di Cuneo e la delegazione Provinciale di Imperia



Roberto Pecchinino