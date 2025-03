Sanremo: affitto di un immobile per il 'Centro per la Famiglia', FdI e Lega "Perchè non considerare le proprietà comunali o la stazione?"

Doppia interpellanza dei Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Antonino Consiglio ed Elisa Balestra e del collega della Lega, Daniele Ventimiglia. Nel primo dei due documenti di FdI, che saranno discussi nella prossima assise (non ancora convocata), si parlerà della decisione della Giunta di affittare di un immobile da destinarsi a sede del ‘Centro per la Famiglia’.

I due Consiglieri di opposizione chiedono all’Amministrazione se sono stati considerati gli immobili di proprietà comunale come alternativa alla locazione di strutture private, quali siano (nel caso in cui vi fossero già) i criteri per la selezione degli spazi individuati, se è già stata avviata una procedura di gara per l'assegnazione dei locali scelti e, in caso affermativo, quali sono stati. Infine viene chiesto se la nuova stazione ferroviaria, dotata di elevati standard di sicurezza e accessibilità, sia stata considerata come possibile sede e, in caso negativo, quali siano state le motivazioni dell'esclusione. Sulla stessa decisione della Giunta, gli esponenti di FdI chiedono se siano stati presi in considerazione immobili di proprietà comunale come alternativa alla locazione di strutture private, quali siano stati i criteri adottati per la selezione della sede e se sia stata avviata una procedura di gara per l'assegnazione dei locali e, se sì, quali criteri siano stati adottati, come sia stata pubblicizzata e quali ne siano stati gli esiti.

Oltre a quella di FdI è stata presentata un’altra interrogazione, questa volta dal consigliere della Lega Daniele Ventimiglia, in relazione alla decisione dell’Amministrazione di affittare un locale per il ‘Centro per la Famiglia’. “Il locale – scrive Ventimiglia nel documento - parrebbe sia stato individuato in via Roma nei locali dell'ex ristorante la Muraglia di via Roma, già sede del point elettorale del sindaco Alessandro Mager durante la campagna elettorale del 2024. Non è dato sapere l'esatto ammontare del canone di locazione mensile in contratto e se questo canone sia stato eventualmente periziato come compatibile con i prezzi di mercato e che neppure è dato conoscere se siano stati individuati e visionati altri locali onde poter valutare in forma comparativa eventuali altre soluzioni”.

Ventimiglia sottolinea nell’interrogazione che il comune di Sanremo è proprietario di altre proprietà immobiliari anche centrali e di facile accesso che potrebbero soddisfare le esigenze del punto sociale: “Chiedo all'assessore di competenza a riferire urgentemente in merito”.