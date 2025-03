Ventimiglia, cane in gravi condizioni: salvato da Ambulanze Veterinarie Odv e polizia locale (Foto)

Ambulanze Veterinarie Odv e polizia locale salvano un cane in gravi condizioni. E' successo oggi pomeriggio all’uscita dell’ autostrada a Ventimiglia.

L’animale a quattro zampe, che viaggiava con una coppia di turisti, aveva una temperatura corporea di quasi 40 gradi , la lingua blu e gravi difficoltà respiratorie ma grazie al tempestivo intervento di Ambulanze Veterinarie, con il prezioso supporto della polizia locale, è riuscito a sopravvivere. "Il cane aveva sintomi evidenti di un colpo di calore e una sofferenza respiratoria acuta" - fanno sapere i soccorritori che hanno stabilizzato il cane sul posto e poi lo hanno immediatamente trasportato in una clinica veterinaria - "Dopo averlo stabilizzato lo abbiamo trasportato alla clinica veterinaria Ponente dove da ormai tre anni viene garantita la reperibilità 24 ore su 24 al nostro servizio di ambulanza veterinaria".

"Le condizioni del cane sono attualmente stabili anche se resta sotto osservazione" - dicono i volontari di Ambulanze Veterinarie - "Un sentito ringraziamento va alla coppia di turisti per aver chiesto aiuto tempestivamente, agli agenti della polizia locale per il supporto sul posto e alla clinica veterinaria Ponente per la continua collaborazione al servizio della vita animale".