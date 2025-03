Castelvittorio in lutto per la morte di Luciano Rubino

Castelvittorio è in lutto per la morte di Luciano Rubino all'età di 76 anni.

Un paese sconvolto per l’improvvisa scomparsa di un personaggio noto e amato dalla comunità. "Luciano era un grande amico, un uomo buono e sempre disponibile, già amministratore del comune di Castel Vittorio e, in seguito, presidente della locale Pro Loco che aveva contribuito a rilanciare e a farla diventare la bella realtà odierna" - ricorda commosso il sindaco del piccolo borgo dell’alta val Nervia Gian Stefano Oddera - "La cara Loriana, sua moglie compagna di una vita, è attualmente membro della mia Amministrazione, proseguendo, così, l’opera a favore della comunità".

E' stato un meccanico di Riviera Trasporti ma nel tempo libero si è dedicato molto alla comunità del piccolo borgo dell'alta val Nervia. Anche amici e colleghi lo ricordano con affetto. "Veterano della squadra di caccia e infaticabile animatore della locale bocciofila, sembra impossibile non avere più la presenza di Luciano in paese, sempre pronto, tra le altre cose e grazie alle sue competenze professionali, ad aiutare chiunque avesse un problema meccanico" - sottolinea il primo cittadino - "Ci stringiamo tutti in un forte abbraccio alla moglie Loriana, ai figli Emanuela e Gabriele e alle amatissime nipoti, nella speranza di rendere meno insopportabile il loro profondo dolore, Luciano mancherà a tutti”.