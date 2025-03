Ventimiglia: Matteo Cerrano dell'IC ‘G. Biancheri’ alla finalissima dei XXIII Campionati di Astronomia INAF patrocinati dal MIM.

L'alunno Matteo Cerrano frequentante la terza media dell'IC ‘G. Biancheri’ di Ventimiglia si è brillantemente qualificato per la finalissima dei XXIII Campionati di Astronomia INAF patrocinati dal MIM.



Dopo una durissima selezione, che ha visto alla partenza 10000 alunni da tutta Italia e alcune scuole estere, Matteo si è qualificato vincendo la gara Interregionale tenuta a Genova e in altre 13 sedi italiane. Al termine dell'ultima selezione su 354 alunni solo i migliori 20 si sono qualificati per la finale Nazionale che si terrà a Teramo dal 6 al 9 maggio. "È una grande soddisfazione per Matteo e tutto l'Istituto Biancheri - dichiara il prof. Cristian Bonacini che ha seguito la preparazione degli alunni attraverso un laboratorio di astronomia curriculare -. La competizione è molto impegnativa ma è importante che una scuola valorizzi eccellenze come Cerrano e altri compagni. L'astronomia è un'opportunità per innamorarsi delle bellezze celesti e applicare la matematica in un contesto reale e specifico. Un ringraziamento alla Dirigente prof.ssa Fresta, al vicepreside Musacchio e alla fiduciaria prof.ssa Brozzoni che hanno creduto al progetto. Ora andremo in Abruzzo a difendere i colori delle Biancheri e quindi forza Matteo" conclude Bonacini. I primi 5 alunni della finalissima si aggiudicheranno la medaglia Margherita Hack, importantissima onorificenza scientifica.