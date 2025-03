Raccolta differenziata: nuova distribuzione dei kit ad Airole

Inizia una nuova fase per la raccolta differenziata sul territorio di Airole. Lo comunica Teknoservice, in collaborazione con il Comune. In particolare, sono stati organizzati incontri di distribuzione del nuovo kit per il conferimento dei rifiuti presso le eco-isole informatizzate. I residenti dovranno ritirare il kit, che include sacchetti con QR code per plastica/metalli, carta, organico, secco indifferenziato, e la tessera per il conferimento del vetro.

Le date di distribuzione sono mercoledì 26 marzo e giovedì 27 marzo dalle 9 alle 14 al salone della Pro Loco, in via Repubblica. I bidoni attualmente presenti sul territorio verranno rimossi a partire dal lunedì 7 aprile. Senza il kit, non sarà possibile conferire i rifiuti. Pertanto, è fondamentale che tutti i residenti ritirino il kit nelle date indicate. Il ritiro del kit non è facoltativo: l’intestatario della TARI dovrà presentarsi munito di codice fiscale. In alternativa, è possibile utilizzare una delega, disponibile tramite QR code o sul sito web di Teknoservice.

Per i residenti delle frazioni Noceire, Collabassa e Giauma, sono previste isole di conferimento dedicate, con bidoni disponibili per ciascuna frazione. Anche per loro, il ritiro dei sacchetti per la raccolta dell’organico avverrà nei giorni della distribuzione dei kit. Per qualsiasi dubbio o informazione aggiuntiva, è possibile contattare Teknoservice tramite sito web, email bacino.ventimigliese@teknoserviceitalia.com, numero verde 800.508.999 (dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18, o su WhatsApp al 340.8572681.

Il nuovo sistema con le eco-isole informatizzate inizierà ufficialmente il 31 marzo. "Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente a questa iniziativa volta ad ottenere una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti, per un futuro più pulito e responsabile" - dice Teknoservice.