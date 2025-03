Bordighera, esame di guida per patente AM per ciclomotori: scattano i divieti di sosta e transito

Cambia la viabilità a Bordighera. Il 24 marzo dalle 14 alle 16 nel piazzale Falcone e Borsellino e scorte vi saranno divieto di sosta e divieto di transito su tutto il piazzale per consentire lo svolgimento della prova di esame di guida per il conseguimento della patente AM per ciclomotori.

Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale ravvisata la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

I richiedenti dovranno provvedere alla posa e al mantenimento della segnaletica stradale.