Stanziamento da 5,6 milioni per la provincia: Chiara Cerri "Passo importante per la rigenerazione urbana e le infrastrutture scolastiche e residenziali"

"Lo stanziamento di 5,6 milioni di euro per la provincia di Imperia, illustrato oggi dall'assessore Marco Scajola, è un passo importante per la rigenerazione urbana e il miglioramento delle infrastrutture scolastiche e residenziali. Questi fondi permetteranno ai Comuni coinvolti di riqualificare aree degradate, rendere più efficienti le scuole e offrire nuovi alloggi a chi ne ha bisogno".

Interviene in questo modo il Consigliere regionale Chiara Cerri (Presidente della IV Commissione Regionale Ambiente e Territorio) che prosegue: "Il lavoro dell'assessore Scajola è un esempio di concretezza e attenzione al territorio, con interventi che spaziano dal litorale all'entroterra. La Regione continua a investire nel recupero dell'esistente. Come , continuerò a supportare questi progetti fondamentali per il nostro futuro. Questi lavori non solo miglioreranno la qualità della vita, ma daranno anche nuovo impulso all'economia locale, un'importante opportunità di crescita per la provincia".