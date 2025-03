Ospedaletti, annullata causa maltempo la sagra del carciofo

L'edizione 2025 della Sagra del Carciofo in programma a Ospedaletti questa prossima domenica 23 marzo è stata rinviata di una settimana a causa delle negative previsioni meteo per questo fine settimana. La Sagra del Carciofo, a cura dell'associazione locale di volontari 'Il Descu Spiaretè' si svolgerà domenica 30 marzo, ed è stata confermata anche la nuova location dell'evento che si terrà in un tratto di Corso Regina Margherita (il 'Boulevard') di fronte all'hotel Petit Royal a partire dalle ore 12.

Giornate FAI di Primavera – Non subisce nessuna variazione invece il programma delle Giornate FAI di di Primavera che vedono Ospedaletti tra le circa 400 località italiane inserite nell'evento nazionale, una delle tre della nostra provincia con Badalucco e Bordighera tra le 17 di tutta la Liguria.

Questa 33esima edizione nazionale è in programma domani, sabato 22, e domenica 23 marzo, due giorni durante i quali sarà possibile visitare il 'bene' Fai a Ospedaletti, ovvero Casa e Collezione Laura a Villa San Luca in via Cavour. Gli orari di apertura fissati per le due giornate sono: mattino h.10/13, pomeriggio h.14/18. Le visite sono 'guidate', non è previsto un prezzo fisso di ingresso ma un libero contributo.

Per informazioni tel.n. 331 181 3155