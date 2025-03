Sanremo: impianto di filodiffusione per la musica in piazza Bresca, raggiunto l’accordo tra commercianti e residenti

A seguito dell’ultimo incontro che, sotto il coordinamento e la mediazione del Comune di Sanremo tramite l’assessorato alle attività produttive, ha visto riuniti i commercianti ed i residenti di piazza Bresca, è stato raggiunto un accordo che andrà a risolvere la problematica presente da anni sulla musica trasmessa dai locali.

I pubblici esercizi della piazza andranno infatti a finanziare e realizzare un impianto di filodiffusione, che si auspica diventi operativo dal mese di giugno, che permetterà di avere in tutta l’area la stessa musica con il medesimo volume. In tale maniera si andrà ad avere un controllo delle emissioni acustiche e un’armonizzazione sonora della piazza, oggetto negli ultimi anni di un grande sviluppo turistico e commerciale. Il problema di convivenza tra le esigenze di commercianti e residenti era stato subito preso in carco dall’assessore alle attività produttive Lucia Artusi, che aveva organizzato una serie di incontri per trovare una sintesi che potesse soddisfare entrambe le parti. La soluzione individuata ha infatti ricevuto il gradimento da parte dei residenti presenti al tavolo.

“Siamo orgogliosi del risultato e dell’accordo raggiunto, frutto di un proficuo lavoro comune – dichiara l’assessore Lucia Artusi - Si tratta di un punto di svolta per una piazza dal grande valore turistico e commerciale, a beneficio anche dei residenti che vi abitano. Desidero quindi rivolgere un sentito ringraziamento a commercianti, cittadini e associazioni di categoria con cui, in maniera unitaria, abbiamo lavorato per giungere a questo accordo”.