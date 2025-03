Colle Melosa: ritrovamento del cane 'Rudy', la proprietaria ringrazia tutti i soccorritori (Foto)

Valentina Masini, proprietaria del cane ‘Rudy’, disperso da venerdì scorso nei pressi della diga di Tenarda e ritrovato ieri, ci ha scritto per ringraziare i soccorritori.

“Vorrei ringraziare il corpo dei Vigili del Fuoco – ci ha detto - che da martedì (giorno in cui sono stati chiamati) hanno messo a disposizione le loro forze per poter eseguire le ricerche del nostro cane sia di giorno che di notte con la cooperazione dei droni termici. Ma anche la squadra dei SAF che, nel pomeriggio di ieri accompagnati da mio padre e da alcune persone che conoscono bene la zona (perché cacciatori e camminatori) hanno portato a termine la missione di salvataggio”.

“Ringrazio anche il Radio Club Valle Argentina – termina Valentina - per aver fornito il supporto radio e chiunque abbia contribuito con il proprio supporto alle ricerche di Rudy. Per fortuna il nostro Rudy è sano e sta bene ed è finalmente tornato in famiglia”.