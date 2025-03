Ventimiglia: per manutenzione straordinaria sulla condotta idrica, lunedì previsti disservizi nell'erogazione dell'acqua

Cali di pressione e possibili disservizi nella fornitura idrica previsti per lunedì 24 marzo a Ventimiglia. A comunicarlo è Rivieracqua che ne spiega il motivo: “I disservizi saranno da imputare ad un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica sita all'incrocio tra via della stazione e via Hanbury che comporterà manovre sulla rete a partire dalle ore 14.30 sino a fine lavori, presumibilmente alle ore 18.00. Le utenze interessate sono: via Hanbury via della stazione, piazza cesare battisti, piazza XX Settembre, via Metella, via agricola, via Mameli.