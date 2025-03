Il famoso ortoterapeuta Andra Mati in visita al Rotary Club Sanremo Hanbury (Foto)

Particolarmente interessante l’incontro del Rotary Club Sanremo Hanbury, presieduto da Sergio Viglietti, con l’ortoterapeuta pistoiese Andra Mati. Mati ha iniziato parlando della storia della Sua famiglia come vivaisti a Pistoia dalla fine dell’800. Fin da subito scoprì di non essere “tagliato” per proseguire l’attività di famiglia, in quanto si sentiva di più portato per l’utilizzo del verde per il sociale, per aiutare i più bisognosi. Ha quindi descritto, in un'ampia e interessantissima relazione, la funzione terapeutica della coltivazione delle piante nel processo di rieducazione alla vita libera da dipendenze, raccontando la sua esperienza presso la comunità di San Patrignano, che dura da 40 anni, e presso la comunità Incontro.

Queste esperienze lo hanno poi condotto allo studio e alla preparazione di orti terapeutici, dove persone affette da disturbi psicologici, da malattie neurologiche degenerative o reduci da trascorsi di dipendenze o violenze possano avere uno spazio naturale e "amico", in cui rilassarsi e riprendere l'abitudine a qualche movimento sottile che si riteneva perduto, oppure possono fisicamente, dove possibile, contribuire alla coltivazione vera e propria di quello spazio. Tutto quanto raccontatoci è stato già inserito in un libro che ha scritto “Salvarsi con il Verde”.

I convenuti hanno seguito con attenzione e partecipazione il racconto e al termine il Presidente Incoming Renato Veruggio ha brevemente introdotto il suo progetto di Service per il prossimo anno rotariano, ovvero la creazione di un orto terapeutico presso la Casa Serena di Poggio. Ciò in collaborazione con il RC Sanremo, rappresentato alla conviviale dal vicepresidente Andrea Ghirardelli e dalla Presidente Incoming Stefania Sandra.

Era presente alla serata il vicesindaco Fulvio Fellegara, con deleghe al Sociale, che ha brevemente preso la parola per ringraziare i presenti e per descrivere quanto il Comune di Sanremo sta attuando per il rilancio della RSA cittadina “Casa Serena” di Poggio e le ricadute positive per l'accoglienza di persone anziane o in situazioni di disagio a vario titolo. Gli ospiti stanno aumentando e si è quasi alla capienza piena della struttura. Durante la serata Renato Veruggio ha anche presentato una breve relazione sui carciofi e tutte le sue diverse qualità esistenti. E’ stata anche l’occasione di mostrare a tutti i convenuti il Quaderno HPV 2nd Edition appena terminato di stilare dall’Amico Paolo Meloni nella parte scientifica e presentato nel recente Convegno al Casinò.