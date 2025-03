Giornata mondiale dell’acqua, la Camera di Commercio Riviere di Liguria sostiene il progetto 'Goccia a goccia'

Nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo, che ha come obiettivo la sensibilizzazione alla protezione delle risorse idriche e, in particolare quest’anno, alla conservazione dei ghiacciai, i partner del progetto transfrontaliero INTERREG ALCOTRA GOCCIA A GOCCIA, finanziato dall’Unione Europea, si mobilitano per ricordare la necessità di ottimizzare il consumo di questa risorsa.

Fornire soluzioni efficaci e sostenibili alle imprese

Per rispondere alle problematiche legate alla gestione della risorsa acqua e alle sfide del cambiamento climatico, il progetto transfrontaliero «Goccia a Goccia» ha come obiettivi fornire soluzioni e organizzare un sostegno alle imprese del settore agroalimentare attraverso l’implementazione di test e la ricerca di strumenti innovativi per ridurre la risorsa idrica nel processo di produzione.

Oltre al territorio iniziale che comprende la Provincia di Imperia, la Provincia di Cuneo e le Alpi Marittime, il perimetro del progetto è stato esteso agli altri dipartimenti transfrontalieri delle Alte Alpi e delle Alpi dell’Alta Provenza.

Un accompagnamento personalizzato sulla gestione sostenibile dell’acqua

Le imprese della filiera alimentare (non agricola), delle attività commerciali alimentari e della ristorazione- catering sono invitate a candidarsi per beneficiare di un accompagnamento personalizzato sulla gestione sostenibile dell’acqua.

Questo progetto è un’opportunità unica per le imprese di rafforzare la loro resilienza di fronte alle sfide ambientali e di ottimizzare il loro consumo di acqua, una risorsa vitale per lo sviluppo sostenibile.

Un programma su misura per migliorare l’efficienza idrica

Ad oggi, una ventina di imprese iscritte hanno l’opportunità di partecipare a un programma su misura, volto a migliorare la loro efficienza idrica, attraverso diverse fasi di accompagnamento:

1.Diagnosi di sobrietà idrica: un audit personalizzato è realizzato in ogni impresa per valutare la gestione dell’acqua e identificare piste concrete di miglioramento.

2.Formazione: le imprese beneficiano di formazioni adatte per rafforzare le loro conoscenze e competenze in materia di gestione efficace dell’acqua.

3.Sperimentazione di attrezzature: le imprese partecipano a cantieri pilota al fine di sperimentare soluzioni e prenderanno parte a seminari di scambio transfrontalieri.

Le iscrizioni e gli appuntamenti sono ancora in corso per le imprese.

I partner:

• La Camera dei mestieri e dell’artigianato Provenza-Alpi-Costa Azzurra (capofila)

• La Camera di commercio e dell’Industria di Nizza Costa Azzurra

• La Università di Aix-Marsiglia

• La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Cuneo

• La Camera di commercio Riviere di Liguria

• Politecnico di Torino

• La Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese (Agrion)

Programma di finanziamento : Interreg ALCOTRA 2021-2027

Il progetto sul web:

> https://www.interreg-alcotra.eu/fr/goutte-goutte-gag

> @goutteagoutte-gocciaagoccia #gocciaagoccia

Per candidarsi, le imprese della provincia di Imperia trovano tutti i dettagli nel sito della Camera di commercio Riviere di Liguria alla pagina: https://www.rivlig.camcom.gov.it/sportello-europa-e-progetti-europei/progetti-europei/goccia-goccia-goutte-goutte