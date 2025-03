Automobil club del Ponente ligure, il 16 aprile l'assemblea dei soci

Ai sensi dell’art. 48 dello Statuto dell’ACI il Presidente dell’Automobile Club del Ponente Ligure ha convocato l’Assemblea dei Soci in sessione ordinaria per il giorno 16 APRILE 2025 alle ore 08:00 in prima convocazione e, in caso di mancanza del numero legale – la metà più uno - , per il giorno giovedì 17 aprile 2025 alle ore 11:00 in seconda convocazione, presso la sede in Via Tommaso Schiva, 11/19 e sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione verbale precedente;

- Approvazione Bilancio di Esercizio 2024;

- Ratifica reintegro numero un membro del Consiglio Direttivo attraverso cooptazione scelto tra i Soci;

- Varie ed eventuali.

Per i Soci che volessero prenderne visione, il bilancio di esercizio 2024, dalla data odierna, rimane depositato ed è disponibile presso la Segreteria dell’Ente.

Possono partecipare all’Assemblea i Soci regolarmente iscritti alla data di indizione dell’Assemblea e che mantengano tale qualifica fino alla data di svolgimento della stessa; ogni Socio dispone di un solo voto e non sono ammesse deleghe.

Il presente avviso è affisso all’Albo Sociale dell’Ente ed in quello delle sedi operative. E’ altresì pubblicato nel sito web istituzionale dell’Ente, www.ponenteligure.aci.it, in Home Page “Notizie per i Soci”, nella sezione della “pubblicità legale” e su un quotidiano a diffusione locale.