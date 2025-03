Sanremo, Piero Farina emoziona il pubblico dei Martedì Letterari con il suo viaggio nella memoria della Shoah (Foto e video)

Si è concluso questo pomeriggio, nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, l’incontro con il regista e scrittore Piero Farina, ospite dei Martedì Letterari per la presentazione in anteprima nazionale del suo libro Comprendere l’impossibile. Il mio viaggio ad Auschwitz con Piero Terracina (Antea). L’evento, organizzato in collaborazione con Unesco Sanremo, ha visto una grande partecipazione di pubblico, coinvolto in un intenso reading a cura di Franco La Sacra e Loredana De Flaviis, rispettivamente direttore artistico e attrice della Compagnia Teatrale “Il Teatro dell’Albero”.

Il libro di Farina ripercorre l’esperienza vissuta nel 1995 durante la realizzazione del documentario Per ignota destinazione, un viaggio nel cuore della Shoah attraverso la testimonianza di Piero Terracina, uno degli ultimi sopravvissuti romani al campo di sterminio di Auschwitz. L’autore ha raccontato come la scrittura di Comprendere l’impossibile sia nata nei giorni del lockdown, un periodo di riflessione che lo ha portato a rivivere ogni momento di quell’esperienza, dalle interviste ai sopravvissuti fino al viaggio con Terracina nel luogo simbolo dell’orrore nazista.

“Ripensare a quei giorni, rielaborare ogni immagine e ogni parola ascoltata, è stato come attraversare di nuovo la storia, ma con una consapevolezza ancora più forte”, ha spiegato Farina al pubblico. Il libro non è solo un resoconto, ma una profonda riflessione sulla memoria e sulla necessità di tramandarla alle nuove generazioni.

Sanremese di nascita, Piero Farina ha una lunga carriera nel mondo del cinema e della televisione. Dopo essersi trasferito a Roma, ha collaborato con riviste come Epoca e L’Espresso e ha realizzato numerosi documentari per la Rai, affrontando tematiche di grande rilievo sociale, storico e culturale. Dall’inchiesta sulla deportazione degli ebrei italiani fino alle trasmissioni dedicate all’ecologia e alla storia, il suo percorso è stato sempre guidato dall’impegno nella divulgazione.

L’incontro di oggi ha rappresentato un’occasione preziosa per riflettere sull’importanza della memoria storica. Il pubblico, profondamente coinvolto, ha seguito con attenzione il racconto dell’autore, ribadendo quanto sia fondamentale non dimenticare le tragedie del passato e continuare a raccontarle.