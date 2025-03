Al via la rassegna “Musica, Arti e Mestieri 2025” al teatro della Federazione Operaia Sanremese

Tornano al Piccolo Teatro della Federazione Operaia Sanremese gli incontri musicali, grazie alla collaborazione di due sodalizi sanremesi: l’Associazione Note Libere e il Centro Studi Musicali “Stan Kenton”. Cinque sono gli appuntamenti della rassegna “Musica, Arti e Mestieri” programmati tra i mesi di marzo e maggio.

Si inizia domani, venerdì 21 marzo alle ore 20.30, con un concerto pianistico tenuto dal giovane concertista Filippo Odobashi che inaugurerà l’avvenuto restauro di uno storico pianoforte “Wilhelm Spaethe”, donato alla Federazione Operaia dalle famiglie Marvaldi e Zaccari. Si tratta di un pianoforte a mezza coda, uscito dalla fabbrica fondata nel 1858 da Wilhelm Spaethe di Gera in Turingia, datato fra il 1920 e il 1930 e appartenuto a Daria Marvaldi, farmacista e pianista.

È noto come i locali della F.O.S. siano da lungo tempo un punto di riferimento per le attività culturali della città, e anche in questa occasione non viene meno la vocazione prettamente artistica della società di mutuo soccorso che offre ai propri soci e simpatizzanti un concerto di grande livello invitando un giovanissimo musicista di grande talento.

Filippo Odobashi, nato a Sanremo nel 2009, ha iniziato a sette anni lo studio del pianoforte con la professoressa Cristina Orvieto (premio San Romolo per la Cultura insieme al marito professor Fabrizio Ragazzi) presso la Scuola di Musica Città di Sanremo dove attualmente studia. Ha ottenuto diversi primi premi in numerosi concorsi tra cui il più recente Primo Premio assoluto al 37° Concorso Pianistico Città di Albenga nella categoria Eccellenza. Nel 2024 ha tenuto un recital solistico al Museo d’arte Orientale Chiossone di Genova per la GOG (Giovane Orchestra Genovese) e un concerto con il violinista Vadim Brodski nell’ambito dei corsi di perfezionamento musicale di Sale San Giovanni (CN).

Per questa inaugurazione Filippo Odobashi eseguirà musiche di Chopin, Schumann e Debussy.

L’esecutore dell’importante restauro del pianoforte, che ha compreso l'intera ricostruzione della meccanica e della tastiera, è stato Claudio Zappa, maestro restauratore e accordatore, mentre la cura della parte lignea è stata affidata al restauratore Andrea Semeria.

Per questo strumento è stata avviata nel 2019 una raccolta fondi finalizzata a sostenere i costi del restauro, senonché le note vicende hanno fermato il progetto per qualche anno. Recentemente la Federazione Operaia ha ritenuto di destinare una parte dei suoi fondi per portare a compimento l’opera, donando alla città nuove e necessarie occasioni di cultura e svago.

L’acquisizione del “Wilhelm Spaethe” colma un vuoto importante nel panorama culturale cittadino, poiché la sua presenza nella storica sala consentirà di incrementare e consolidare le attività musicali che la F.O.S. ha deciso di promuovere; infatti a questo primo concerto ne seguiranno altri che formeranno la rassegna, studiata per mettere in luce le qualità di questo prezioso strumento, e di cui presto verranno resi noti i dettagli.