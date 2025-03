Sanremo: venerdì prossimo l'annuale assemblea del Club Alpino Italiano, prevista l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo

Il Club Alpino Italiano di Sanremo organizza l'annuale assemblea, in occasione della quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. L'incontro si terrà venerdì prossimo alle 21:30, nella sede di piazza Cassini 13.

Durante la riunione saranno affrontate tematiche di rilievo per il futuro della sezione, oltre alla votazione per il rinnovo del direttivo. Sarà un momento di particolare importanza, in cui ogni socio avrà la possibilità di contribuire attivamente alle decisioni strategiche dell'associazione.



All'assemblea sono ovviamente invitati tutti gli iscritti per garantire un confronto costruttivo e condiviso.