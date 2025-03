Sanremo, il Comune acquisisce l’illuminazione pubblica di Coldirodi: al via la sostituzione dei punti luce danneggiati

A completamento di un percorso avviato per entrare in possesso di tutta l’illuminazione pubblica cittadina, la giunta comunale ha deliberato l’acquisizione della rete di Coldirodi, composta da oltre 450 punti luce, con un impegno di spesa di 9.575 euro.

La delibera sarà poi ratificata dal consiglio comunale. Attualmente la rete era di proprietà di Enel Sole, che ne gestiva la distribuzione elettrica e la sostituzione delle lampadine bruciate.

La decisione è stata assunta dopo un’analisi sulle problematiche emerse in merito ai punti luce che risultano spenti. Ad Enel Sole è stato assegnato ancora un anno di manutenzione dell'impianto di illuminazione, durante il quale si interverrà su tutte le criticità presenti risolvendole.

Parallelamente, l'Amministrazione comunale sta per porre in atto il completo rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica della frazione, ora obsoleto e interconnesso alla rete di distribuzione di Enel, mediante un affidamento in project financing, grazie al risparmio energetico offerto dalla tecnologia a LED.

“E’ un impegno che avevamo assunto e che ora definiamo con la delibera approvata dalla giunta che sarà poi ratificata dal consiglio comunale. Dopo questi passaggi formali, si procederà con la risoluzione dei problemi evidenziati sulla rete, per dotare Coldirodi di un’illuminazione pubblica efficiente. La nostra attenzione verso le varie frazioni di Sanremo rimane alta, andando incontro alle esigenze dei residenti”, dichiara il sindaco Alessandro Mager che ha seguito in prima persona la pratica insieme all’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella.