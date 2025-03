Passerella a Ventimiglia, allestito il cantiere: al via le operazioni per la demolizione del troncone (Foto e video)

Passo in avanti verso la ricostruzione della passerella di Ventimiglia, distrutta dalla tempesta Alex nel 2020. Questa mattina sono iniziate le operazioni per la demolizione del troncone.

"Ci siamo" - annuncia il sindaco Flavio Di Muro - "Oggi iniziano le operazioni prodromiche di demolizione del troncone della passerella. È evidente che prima di ricostruire, occorre rimuovere i resti della struttura, consentendo una definitiva messa in sicurezza dell'area in attesa dell'avvio dei lavori di costruzione, per i quali abbiamo approvato il progetto esecutivo".

"Abbiamo ottenuto tutte le autorizzazioni. Oggi sono iniziate le rimozioni delle ringhiere in ferro che vanno divise dal resto dei rifiuti" - annuncia il primo cittadino - "La prossima settimana vedremo finalmente la prima 'picconata' che andrà a demolire la parte centrale della passerella".